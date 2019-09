Una empresa de patinets compartits avisa que desobeirà el veto de l'Ajuntament de Barcelona

L'empresa Reby, que ofereix un servei de patinets elèctrics compartits a Barcelona, ha avisat que farà cas omís a la prohibició de l'Ajuntament per aparcar aquests vehicles a l'espai públic. En una entrevista a Betevé , el seu director de comunicació, Jordi Tomàs, defensa que l'activitat és "legal" i explica que l'estan desenvolupant des del gener.La companyia, doncs, desobeirà el veto del consistori, que ha començat a requisar patinets elèctrics de sharing i per ara n'ha confiscat 60. En una roda de premsa aquest dijous, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, va assegurar que la Guàrdia Urbana no deixaria de requisar patinets aparcats a la cia pública fins que la ciutat disposi d'una ordenança que reguli el seu estacionament.Aquest és precisament l'origen de la discrepància entre Reby i l'Ajuntament. El consistori es va reunir amb les 25 empreses interessades a operar a Barcelona i els a demanar que no iniciessin l'activitat fins a l'aprovació de l'ordenança, que es podria materialitzar a l'abril. Un total de 23 companyies van acceptar la condició, però Reby i Bird van continuar operant.La manca d'una ordenança reguladora fa que a Barcelona no hi hagi punts de l'espai públic definits per aparcar-hi els patinets i, per tant, qualsevol punt d'estacionament és irregular.A banda de requisar els patinets, l'Ajuntament també ha intensificat les sancions. Des del 16 d'agost n'ha interposat 1.500, per valor de 100 euros cadascuna. Per la seva banda, Reby assegura que també multa els seus usuaris que causen molèsties als vianants..

