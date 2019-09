VÍDEO Letícia entrebanca tota sola i esbronca el seu guardaespatlles

Felip VI i la reina Letícia han visitat Sevilla aquesta setmana. A la sortida d'un dels actes oficials, els monarques van apropar-se a saludar als ciutadans que s'hi aplegaven. Entre somriures, salutacions i xocs de mans, Letícia van estar a punt de patir un accident. La reina entrebanca, però es manté dempeus.Més enllà del fet anecdòtic, el diari El Mundo ha publicat un vídeo -disponible al final d'aquesta mateixa notícia- en què es pot veure i escoltar a la perfecció com, un cop recuperat l'equilibri, Letícia es dirigeix al seu guardaespatlles més immediat, tot agafant-lo del braç, per recriminar-li que no l'havia avisat que allà hi havia un esglaó: "Gairebé em mato".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor