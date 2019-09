L'os Cachou evidencia el seu caràcter «fortament» depredador i mata una euga a l'Aran

Pla general de l’euga morta per Cachou. Foto: Conselh Generau d'Aran

Fins ara solament s'havien registrat atacs a animals grans com vaques o cavalls per part de l'os Goiat, considerat un animal "fortament" depredador i amb un caràcter "anòmal i agressiu" pels tècnics. Ara, el que ha deixat veure un comportament "força depredador" ha estat l'os Cachou. Uns dies després de matar un poltre a la Val d’Aran , ara s’ha conegut d’un nou atac mortal, en aquesta ocasió a una euga, també en territori aranès.Els tècnics han pogut identificar a Cachou com a autor d'aquests dos atacs gràcies al dispositiu GPS que se li va posar al mes de maig per fer-li seguiment. Aquest fet ha portat al Conselh Generau d'Aran a demanar la retirada dels ossos conflictius del Pirineu. Davant aquests atacs, el síndic d'Aran, Francés Boya, ha manifestat la seva "indignació" i la total solidaritat amb els ramaders aranesos que pateixen aquesta problemàtica.Boya ha dit que el Govern aranès insistirà "de forma contundent" perquè els protocols i mesures de la Generalitat s'adaptin per poder extreure del medi a tots aquells óssos que siguin conflictius. El conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental de l'Aran, Francisco Bruna, ha afirmat que "es demanarà a la Generalitat de Catalunya la modificació del decret de danys a fi d'augmentar el valor indemnitzable i equiparar-lo al de la resta de comunitats veïnes i França".Així mateix es demanarà al Govern català el traspàs de competències "en tots els assumptes que tenen a veure amb la fauna salvatge per poder ser molt més àgils i eficients a l'hora de solucionar les problemàtiques dels ramaders aranesos", ha assegurat Bruna.Finalment, el Consell vol treure una línia de subvencions per sufragar el bestiar desaparegut, "de forma que els ramaders puguin tenir una compensació per tot aquell bestiar que es perd a les muntanyes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor