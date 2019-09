​La comissió de Mont-rebei demana limitar la navegació

La primera reunió de la comissió ha tingut lloc aquest dijous. Foto: Diputació d'Osca

La comissió creada per a la coordinació i seguiment de l'ordenació de l'ús públic i les activitats turístiques al congost de Mont-rebei s’ha reunit per primer cop aquest dijous a la seu de la Diputació d’Osca . Entre els acords assolits destaca la petició d'una moratòria a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per a la concessió de llicències de navegació a l'embassament de Canelles.Aquest és l'objectiu que marca l'acord assolit en la reunió, que ha conclòs amb l'acord de redactar, paral·lelament, un pla director per obtenir un marc d'ordenació territorial comú per a tots els termes municipals de l’entorn. La finalitat de tot plegat, segons s'ha assegurat des de la comissió, és garantir la seguretat dels usuaris que visiten aquest paratge natural, que en els últims anys s'ha convertit en una destinació de primer ordre amb pics màxims de 150.000 visitants anuals.El nou pla director serà “el referent a seguir” per part dels diferents termes municipals que abasta tant la làmina d'aigua com els terrenys confrontants. A més, també busca la complicitat dels organismes superiors, especialment dels governs autonòmics competents, perquè aquesta normativa sigui inclosa en les normatives dels diferents departaments.Durant la reunió s'ha abordat també la importància que l'impacte del turisme té per aquesta zona del territori, amb unes activitats que, com asseguren els alcaldes del territori, "contribueixen a generar ingressos i llocs de treball i, per tant, a mantenir la població”. En aquest sentit, s'ha explicat que l'objectiu és mantenir una línia de treball en la qual aquestes activitats suposin un desenvolupament sostenible de la zona i que es pugui actuar sota el paraigua d'un marc normatiu comú.L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga , Jordi Navarra, ha recordat les “males condicions” en què es troben els accessos al congost de Mont-rebei, la majoria dels quals estan dins el terme municipal pallarès. Amb aquest nou pla director, segons Navarra, “esperem solucionar les problemàtiques que tenim cada municipi” primant sempre “la seguretat de les persones”.La comissió està formada pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, el director d'Ordenació del Territori del Govern d'Aragó, José Manuel Salvador, els presidents de les diputacions provincials de Lleida, Joan Talarn, i d'Osca, Miguel Gracia, així com els presidents dels Consells Comarcals de la Noguera, Miquel Plensa, i de la Ribagorça, Marcel Iglesias, a més dels alcaldes de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, i Viacamp, Alfredo Pociello.L'acord implica també el compromís de les dues diputacions provincials a cofinançar la redacció i elaboració del pla director. Per part dels governs autonòmics s'assumeix l'elaboració del plec de prescripcions tècniques que regirà aquest pla i per part dels ajuntaments el compromís d'assumir aquesta regulació.

