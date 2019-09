Bellvitge es posa a primera línia de la cirurgia d'alta complexitat

L'Hospital Universitari de Bellvitge posa en marxa a partir de dilluns 24 sales d'operacions equipades amb tecnologia d'última generació per fer cirurgies d'alta complexitat. D'aquesta manera esdevé l'únic de l'estat espanyol amb tres quiròfans híbrids, que incorporen escàners a la mateixa sala d'operacions, i 2 quiròfans robotitzats. Amb el nou bloc quirúrgic es passarà de les 16.617 intervencions del 2016 o les 20.574 de l'any passat a les 21.494 del 2020. L'edifici tecnoquirúrgic ha costat 82 milions en obres i 50 milions en equipament, dels quals 20 s'han invertit en l'equipament d'aquest bloc quirúrgic.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat els nous equipaments i ha destacat que l'increment de la despesa en Salut es situa "en uns paràmetres pràcticament del 2010" el que contribueix a "revertir aquell període de retallades" que vol "deixar enrere el més aviat possible".La Consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que la nova tecnologia que entrarà en funcionament dilluns "no fa res més que refermar l'esforç per posar en valor aquest sistema públic de salut" i ha indicat que repercutirà "en una millora de cara als pacients". Ha destacat que en la construcció dels nous quiròfans també hi han participat els professionals.També s'ha mostrat satisfeta la gerent de l’Àrea Metropolitana Sud de l'ICS, Montserrat Figuerola, que ha dit que aquest divendres és "un dia molt important" pels professionals, els ciutadans i els pacients perquè s'ha complert "un compromís del 2016 que hi hauria finançament anualment fins a completar els equipaments".Amb aquests nous equipaments l'Hospital Universitari de Bellvitge serà el primer hospital de l'estat espanyol amb tres sales per operar híbrides, dos de les quals inclouen un escàner de tomografia computada (TC), i l'altre un escàner d'angiotomografia computada (angio-TC). Aquests dispositius eviten haver de traslladar els pacients per fer determinats controls abans, durant i després de l'operació.Dos altres quiròfans seran sistemes robotitzats (Da Vinci), on el cirurgià treballa des d'una consola que dirigeix uns braços robòtics, el que li permet tenir una millor visió del camp quirúrgic i realitzar moviments més precisos. L'Hospital Universitari de Bellvitge va ser el 2009 un dels centres pioners en l'ús d'aquesta tecnologia.Tots els sistemes principals de les sales d’operacions pengen del sostre des d’una sèrie de torretes electròniques que minimitzen el risc de contaminació i fan més còmoda l’activitat professional. Els quiròfans estan intercomunicats amb la sala de formació i amb la sala d'actes de l'Hospital i permeten realitzar retransmissions d'àudio i vídeo a l'exterior a través de videoconferències o streaming.El nou bloc quirúrgic està situat a la tercera planta de l'edifici tecnoquirúrgic i connectat amb l'edifici principal a través d'un passadís intern. Substitueix les sales d'operacions de 1972, any d'inauguració de l'hospital, i n'acull 31, les unitats per atendre els pacients abans i després de ser operats i els espais de suport.Els 7 primers quiròfans de la nova àrea, especialitzats en cirurgia major ambulatòria, ja estan en funcionament des de juny del 2017, i els 24 restants es posaran en marxa de forma progressiva. Les noves sales d’operacions i els seus serveis de suport ocupen 8.000 m2, gairebé el doble dels 4.500 m2 que ocupaven fins ara, amb una superfície mitjana de 50 m2 per quiròfan.El nou bloc quirúrgic permet un increment de l'activitat. De 16.617 intervencions de cirurgia major el 2016, abans de la inauguració dels 7 primers quiròfans de CMA, es passarà a 21.494 el 2020 amb la nova àrea a ple rendiment. D'aquesta manera, l'hospital podrà seguir treballant per disminuir les llistes d'espera, en especial de malalties com ara les de la columna vertebral, el càncer de mama o l'obesitat mòrbida.A més dels 31 quiròfans del nou bloc quirúrgic, l'hospital compta amb 2 més d'oftalmologia, a la planta 0 de l'edifici principal. En total, l'any passat, l'Hospital Universitari de Bellvitge va portar a terme 20.574 intervencions de cirurgia major, 12.535 amb hospitalització i 8.039 ambulatòries, el que representa 87 cirurgies majors cada dia.El president del Govern, Quim Torra, no ha volgut parlar dels assumptes judicials que té entre mans. El lletrat de l'administració de justícia de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha respost a la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, que la citació del proper 25 i 26 de setembre és a les 9.30 hores a la primera planta del Palau de Justícia.Torra ha argumentat que "ara qualsevol altre tema deslluiria o trauria el protagonisme al que avui és molt important, que és el missatge d'avui, que és la inauguració d'aquests quiròfans que situen a l'Hospital de Bellvidge al davant en tecnologia, equip humà, professionalitat, dels millors hospitals d'Europa, i només voldria centrar-me en aquest missatge, només parlar d'això".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor