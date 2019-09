VÍDEO Foment torna a retirar els llaços grocs del pont penjant d'Amposta

Operaris del Ministeri de Foment han retirat aquest matí els llaços grocs que hi havia soldats a la part superior del Pont d’Amposta. Els treballadors del Ministeri, institució que té competències sobre esta infraestructura, han arribat a primera hora per retirar els símbols. Prèviament, han tallat la circulació al Pont en ambdós sentits.La maniobra ha cridat l’atenció de la ciutadania i, ràpidament, han circulat imatges de la retirada dels llaços a les xarxes socials. Fins i tot un veí, com es pot veure a les imatges, ha protestat indignat davant dels operaris.No és la primera vegada que Foment retira els llaços grocs soldats al Pont. El passat 15 d’abril, en període electoral , els operaris del Ministeri van treure’ls a requeriment de la Junta Electoral. Posteriorment, però, els llaços van tornar a aparèixer.Justament fa dos dies, per l’Onze de Setembre, i com ja és tradicional, l’Ajuntament va realitzar l’acte institucional de la Diada davant del Pont Penjant, on es va hissar la senyera. Tot i retirar els llaços, Foment ha deixat intacta la senyera al seu lloc.Segons ha constatat el regidor de Governació de l’Ajuntament d’Amposta, Miquel Subirats, a l’, Foment no té obligació d’avisar, ja que és el Ministeri qui té competències sobre el pont. No obstant, Subirats ha mostrat el seu malestar: “No ens sembla bé. Podrien vindre a repintar, o a arreglar les llums, que són obres molt més urgents”.

