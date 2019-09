Els cambrers de la Moncloa fan vaga

La plantilla del servei de restauració del palau de la Moncloa està en vaga aquest divendres per denunciar retards en el pagament dels salaris. Els cambrers, cuiners i auxiliars de la seu de la presidència del govern espanyol s'han concentrat a les 12 hores a una de les entrades de l'edifici per reclamar una solució.El servei de restauració està subcontractat a l'empresa Dulcinea Nutrició i dona feina a una quarantena de persones. Segons un comunicat de CCOO, la "successió d'impagaments dels salaris" de la companyia adjudicatària s'arrosseguen des de l'octubre del 2018 i reclama que l'administració pública "com a responsable subsidiària en segon grau" prengui mesures perquè la companyia compleixi amb les condicions de l'adjudicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor