La Moncloa s'aferra a les «soflames unilaterals» de la Diada per fer cedir Iglesias

Més pressió de la Moncloa per situar Unides Podem com a principal responsable del fracàs de les negociacions entre el PSOE i els de Pablo Iglesias per la investidura de Pedro Sánchez. Després de la mobilització de la Diada i dels discursos dels dirigents independentistes -qualificats de "soflames unilaterals per part de la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celaá-, l'executiu estatal ha fet servir el context a Catalunya per pressionar encara més Iglesias perquè faciliti la formació d'un govern monocolor encapçalat per Sánchez. L'acord, però, és llunyà Els desafiaments són múltiples, segons Celaá. "Els independentistes mantenen les soflames amb missatges unilaterals. No és una qüestió d'himnes ni de banderes. Volem seguir treballant amb el diàleg interinstitucional dins la Constitució. Aquest diàleg, aquesta interlocució, és eficient", ha apuntat la portaveu en funcions, que també ha situat la sentència del Tribunal Suprem com un dels esdeveniments clau per urgir a la formació d'un executiu monocolor del PSOE. De la coalició ja ni se'n parla.Sánchez, en la conversa amb Pablo Iglesias d'aquest dijous, va defensar un "govern estable" i la necessitat de no repetir els comicis. "Només falta el sí d'Unides Podem. Pensem que és important passar ja a l'última fase. No caiguem en debatre més una proposta que esdevé absurda i buida de contingut. Ens hem de centrar en el que queda com a disjuntiva: no existeix la confiança mínima per constituir un govern de coalició estable, hem d'acceptar aquest principi de realitat", ha insistit Celaá."El que ha de decidir Unides Podem és si vol afrontar ja els problemes del país o anar a eleccions. Si vol lluitar contra els lloguers i oferir oportunitats als joves o bé eleccions. Si vol derogar la LOMCE o vol eleccions. Si vol una llei de lluita contra el canvi climàtic o vol eleccions. Han de decidir si volen tornar a unir-se a les tres dretes per impedir un govern progressista", ha assenyalat la portaveu del govern espanyol en funcions."Hi ha programa, hi ha garanties i hi ha reservada participció en les institucions. Li demanem a Podem que ho estudiï", ha apuntat Celaá, que ha apuntat a la "manca de confiança" per un govern conjunt. "Hi hauria vigilància d'una part sobre l'altra", ha ressaltat la portaveu, en referència a les declaracions públiques dels dirigents de la formació lila. "No podem edificar un govern sobre la sorra", ha destacat.En la valoració de l'actualitat política habitual en cada roda de premsa del consell de ministres, la portaveu del govern espanyol en funcions ha fet referència a la nova ronda de consultes convocada pel rei Felip VI. Sánchez serà l'encarregat de tancar les reunions del monarca, moment fins al qual el PSOE defensarà que el "millor" és que hi hagi "ja" un govern i evitar les noves eleccions, que serien el 10 de novembre.Celaá ha volgut arrencar la roda de premsa recordant les tres víctimes mortals que han provocat les tempestes al sud-est de l'Estat. "Seguim recomanant que s'extremin les precaucions", ha assenyalat la portaveu, que ha indicat que Sánchez ha trucat els presidents de les quatre autonomies afectades pel temporal -Andalusia, Múrcia, País Valencià i les Illes Balears- i té previst desplaçar-s'hi aviat.El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat que hi ha 1.500 persones desallotjades arran de les tempestes. El govern espanyol reclama que no hi hagi desplaçament de ciutadans a les zones afectades.

