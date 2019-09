Una imatge de Google Earth permet resoldre el misteri d'una desaparició de fa 22 anys

Imatge més ampliada del cotxe a l'estany

El 7 de novembre del 1997, a la ciutat de Wellington, a Florida, William Moldt va desaparèixer. La seva família va advertir a les autoritats i es va obrir una investigació que mai es va poder tancar... fins ara. El cas de Moldt s'ha resolt per fi, més de dues dècades després, gràcies a Google Earth. Per estrany que soni, aquesta història és certa i té com a nou protagonista un inspector del registre de la propietat.L'home revisava imatges del satèl·lit per tenir un control de les edificacions del municipi quan va topar amb un element estrany. Allò li va cridar l'atenció i, després d'apropar i fer més gran la imatge, va veure que es podia tractar d'un cotxe groc -o alguna cosa similar- submergit en un estany.Va avisar la policia, que s'hi va desplaçar i va confirmar que el que havia vist l'usuari a Google Earth era cert. Els submarinistes van trobar un cos a dins del vehicle i el van identificar com a l'home desaparegut l'any 1997.Han passat més de dues dècades i ningú se n'havia adonat abans que en aquest estany, a tocar d'una zona residencial, hi havia un cadàver submergit. Com va arribar fins allà? Per ara, continua sent un misteri.

