El govern espanyol no preveu enviar policies a Catalunya després de la sentència

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, no contempla el reforçament dels efectius policials estatals després de la sentència de l'1-O. Així ho ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha demanat a l'independentisme una resposta "racional" al veredicte del Suprem tot i que ha donat per fet que també hi haurà una "resposta emocional".La Moncloa també va descartar l'enviament d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per la Diada, per primera vegada des del 2017 D'altra banda, s'ha mostrat crítica amb el nom de Tsunami Democràtic argumentant que d'un tsunami "no surt mai res bo" i que, en canvi, sempre porta "desgràcia i destrucció". Pel que fa a la situació política a l'Estat, manté la confiança que es pugui arribar a un acord abans del 23 de setembre. "Fins a l'últim minut sempre hi ha l'oportunitat", ha afegit.Preguntada per si creu que hi ha tracte de favor dels serveis penitenciaris de la Generalitat als presos polítics, la delegada del govern espanyol ha evitat alinear-se amb la Fiscalia, que alerta d'un possible favoritisme si complissin condemna a presons catalanes . Cunillera ha dit que si tingués alguna queixa en aquest sentit, li traslladaria a la consellera de Justícia, Ester Capella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor