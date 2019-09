Maragall es marca el repte d'aconseguir «majories alternatives» al govern de Colau

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona s'ha reivindicat aquest divendres com a força més votada a la ciutat i ha avançat que vol ser protagonista al consistori durant el mandat. Ho ha fet a través de la presentació del "govern d'impuls", un govern "a l'ombra" -en paraules d'Ernest Maragall- que més enllà de fiscalitzar l'executiu dels comuns i el PSC vol desenvolupar iniciativa política i fins i tot aconseguir "majories alternatives" al ple.Per fer-ho, ERC comptarà amb els seus 10 regidors i amb 46 consellers de districte, que s'estructuraran per àrees similars a les que té el govern municipal. Maragall assumirà la coordinació, Elisenda Alamany l'àrea de Ciutadania, Feminismes i Bon Govern, Miquel Puig la d'Economia i Equitat, Montserrat Benedí la de Drets Socials, Jordi Coronas la d'Organització, Seguretat i Territori, Gemma Sendra la d'Educació, Cultura i Innovació i Maria Buhigas la de Sistema Urbà.Sobre els grups que es poden facilitar aquesta majoria alternativa, Maragall ha assenyalat Junts per Catalunya com la formació amb qui més números hi ha de "coincidir". Republicans i postconvergents, però sumen només 15 regidors, tres menys que els grups que formen l'executiu local.Per tant, tenint en compte que els acords amb la resta de grups -Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi- són improbables, qualsevol majoria alternativa haurà d'implicar part del govern. Barcelona en Comú és l'altre actor assenyalat per Maragall. Ja en campanya, els republicans van posar sobre la taula la formació d'un govern tripartit d'ERC, Junts per Catalunya i els comuns. Una proposta que els dos partits van rebutjar.Després que ERC es mostrés disposada a negociar els pressupostos amb Colau, aquest divendres Maragall ha avisat que els republicans no seran "socis preferents" per defecte i ha insistit que la voluntat del seu grup és "marcar la pauta". "Volem enviar un missatge continu de referència positiva, dibuix de futur i estratègia global de la ciutat", ha afirmat.En aquest sentit, el regidor republicà s'ha mostrat crític amb el govern municipal i l'ha instat a "demostrar que existeix".Més enllà de la negociació dels pressupostos, ERC es planteja la seguretat i l'habitatge com dues de les àrees principals a abordar.L'impuls que ERC vol donar al seu grup a Barcelona arriba a les portes de la sentència del judici de l'1-O, que apareix a l'horitzó com un element de tensió entre Barcelona en Comú i el PSC.Alamany ha demanat al govern municipal que estigui "a l'altura del moment excepcional" que viu Catalunya i ha considerat que l'executiu de Colau està "aïllat" del context de país.Pel que fa a la seguretat, Coronas ha assegurat que els republicans no "entregaran" el discurs sobre la seguretat a la dreta, mentre que Benedí s'ha compromès a treballar perquè Barcelona disposi d'un "habitatge digne".Quatre mesos després de les eleccions municipals i coincidint amb l'inici de curs polític, ERC s'ha reivindicat com a primera força a Barcelona, amb la voluntat de no resignar-se a ser crossa del govern, després que tant Colau com Collboni hagin expressat la voluntat d'arribar a acords amb els republicans.

