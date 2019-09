El president del TSJC s'aparta de la causa contra Torra mentre es resol la recusació

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas s'han apartat de la causa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, mentre es resol l'incident de recusació plantejat per la defensa del president. El TSJC ordena al lletrat de l'administració de justícia que designi un instructor i obri una peça separada per decidir si la petició de Torra tira endavant. A més, dona tres dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les causes de recusacióEl president està citat el 25 i el 26 de setembre a un judici per desobediència a les instruccions de la Junta Electoral Central sobre la presència de llaços grocs i altres símbols en edificis de la Generalitat durant la campanya electoral.Torra ha demanat recusar Barrientos amb l'argument que "s'ha posicionat sobre els presos polítics, sobre la suposada neutralitat dels espais públics, sobre els llaços grocs, sobre la resolució de la JEC i fins i tot sobre la ideologia i posicionament polític" del president". Pel que fa a Armas, argumenta que va intervenir en l'admissió a tràmit de la querella.L'inici del judici contra Torra està fixat per al mateix dia que hi ha previst el debat de política general al Parlament. Segons ha comunicat el TSJC, la sessió ha de començar a les 9.30h. El debat parlamentari, per ara, no té fixada l'hora d'arrencada.

Providència del TSJC per la recusació de Torra by naciodigital on Scribd

