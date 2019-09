Balaguer commemora els 700 anys de Pere III amb una nova edicio de la festa de l'Harpia

Un cavaller medieval, al Mercadal Foto: Paeria Balaguer





La ciutat de Balaguer es convertirà des d'aquest divendres i fins el proper diumenge en una població medieval tot celebrant el seu passat històric amb la festa de l'Harpia , que enguany arriba a la seva novena edició.[noticia]La festa reviu i commemora una fita històrica important de la ciutat o es dedica a una temàtica en concret, i aquest any l’esdeveniment a celebrar són els 700 anys del naixement del rei Pere III el Cerimoniós al Castell Formós de Balaguer.Les activitats comencen aquest divendres amb una Jornada acadèmica sobre Pere III el Cerimoniós, organitzada conjuntament pels tècnics del Museu de la Noguera i la Universitat de Lleida. Les xerrades s'acompanyaran amb una visita al castell Formós amb una lectura de la Crònica d'en Pere a càrrec d’Enric Arquimbau, amb acompanyament musical del Llibre Vermell de Montserrat.El divendres per la tarda també tindrà lloc el muntatge del campament medieval ubicat al Parc de la Transsegre que reviuran la vida i costums de l’Edat Mitjana amb diferents grups de recreació liderat pel grup de recreació Fets Històrics amb uns 150 participants.Dissabte la festa arrencarà amb el tradicional mercat medieval als diferents carrers del centre històric amb unes 120 parades que oferiran productes artesans i una gran varietat d’espectacles itinerants i l’obertura del campament medieval, on es representaran la vida i costums d’aquella època històrica.També i només el dissabte, durant tot el dia, tindrà lloc la Mostra d’antics oficis al carrer del Pont, organitzada per l’Associació de veïns del Centre Històric que aproparan a tots els visitants els diferents oficis, molts d’ells ja desapareguts, que han estat presents al llarg de la història.Un any més es configura un espai infantil, a la plaça del Museu, on es faran activitats per als més petits relacionats amb el món medieval amb atraccions, l’escola de cavallers o espectacles de circ. Com a novetat hi haurà un espai de combat on es podran fer batalles entre cavallers, reis i nobles.A la tarda tindrà lloc l’acte oficial de presentació de l’infant Pere, acompanyat pels seus pares, a la ciutadania, amb una comitiva formada per tots els grups de recreació, que sortiran des del campament fins a la plaça del Mercadal on els rebrà just a l’entrada el paer en cap i els paers i paeres i els durà fins l’escenari ubicat al bell mig de la plaça.La nit serà amenitzada per dos grups de música; "Jabardeus" i "Ksonronda" grup de música tradicional i de taverna. La música continuarà diumenge al matí amb un concert en honor a l’hereu Pere, a càrrec del grup de recreació històrica "Els Joglars de Ripollet", a l’església de Sant Josep. A més tindrà lloc la ballada de la galop de Balaguer al Mercadal just abans de l'inici del vermut dels enamorats a l’espai de les Tavernes. Aquesta dansa es va recuperar d’anys ençà i la coreografia ha anat a càrrec d'Albert Bonet, director de l’espai de dansa la Xemeneia.