Va a la comissaria a fer una gestió i acaba detingut

La Policia Municipal de Sabadell va detenir dijous a la tarda un home sobre el qual hi havia vigent una ordre de recerca, detenció i presentació. El fet curiós és on es va produir la detenció i de quina manera: a la mateixa comissaria de la Policia Municipal.Els fets van passar a les 19.05 hores, quan l'home es va desplaçar fins la comissaria del barri de Gràcia per dur a terme una gestió de caràcter personal. En prendre-li les dades, es va comprovar que hi havia una ordre activada contra ell. Va ser llavors quan es va procedir la seva detenció.Els agents participants van fer les diligències judicials corresponents. Hi va intervenir una unitat de la Policia Municipal.

