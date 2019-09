El PDECat s'asseu al divan

Els principals dirigents del PDECat participaran com a militants en les assemblees territorials, que es volen fer sense interferències

Mas descarta la dissolució mentre Buch elabora un discurs conciliador que li permeti erigir-se com a home de consens per liderar JxCat

Després de mesos de reunions, deliberacions, viatges a Waterloo, sopars discrets i grups de whatsapp, prenen la paraula els associats. El PDECat ja ha posat en marxa un procés de participació a la militància que es concreta en assemblees comarcals en les quals tothom qui ho vulgui podrà explicar com veu el futur del partit i fer propostes en ple debat sobre la integració amb Junts per Catalunya (JxCat) i la relació amb la Crida Nacional per la República. Ara sí, la formació hereva de CDC s'asseu al divan.En aquestes assemblees comarcals hi haurà present un relator -encarregat d'anar apuntant les propostes que sorgeixin- i un treballador del partit destinat a dinamitzar el debat. Els documents de treball, segons les fonts consultades per, inclouen aquests punts: el paper dels partits com a instrument, lideratges i capacitats, projecte de futur, anàlisi i visió d'aquest projecte i elaboració d'un DAFO -debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats- de les sigles. "La idea és que cadascú pugui dir la seva", assenyalen fonts del partit. Les reunions seran privades, sense publicitar-se als mitjans, per intentar evitar la influència externa en les deliberacions.Aquest dissabte es reuneix una de les assemblees que tenen interès: la del Bages. El motiu és que David Bonvehí, president del PDECat i ideòleg del procés de participació, serà l'encarregat de tancar-la. Els pesos pesants de la formació -Bonvehí, Artur Mas, Neus Munté, Ferran Bel, entre d'altres- participaran en el debat en qualitat de militants per col·laborar en les propostes que vagin sorgint. Un cop recollides, cap a finals de setembre - el calendari anirà més enllà del dia 20 inicialment estipulat -, la direcció es reunirà per elaborar un document definitiu que servirà per negociar.Amb qui? Si el mandat que surti de les assemblees és el d'apostar per la integració sota la marca de Junts per Catalunya (JxCat) -l'opció que defensen més dirigents del partit, sigui quina sigui la fórmula per arribar-hi-, Bonvehí i l'aparell del PDECat s'encarregaran de traslladar-la a Carles Puigdemont, que des de Waterloo supervisa l'encaix de tot l'espai polític nacionalista. En un primer moment s'havia de resoldre tot al juliol, però el desacord entre les parts ha anat ajornant el procés de refundació.Fins al punt que l'elaboració de les conclusions i la negociació posterior a Waterloo poden coincidir amb l'esclat de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Quatre dels quals, per cert, estan implicats en el debat: Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez. L'estiu del 2018 tots quatre van formar part activa de l'operació per dissoldre el PDECat dins la Crida però, davant la resistència de sectors del PDECat a sumar-s'hi, l'opció de consens és la de reforçar JxCat.Les vies per aconseguir-ho, en tot cas, no estan encara consensuades. Hi ha qui aposta per la dissolució del PDECat dins la nova marca -és el cas de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que es va expressar en aquests termes en una entrevista a l'agència EFE-, però els membres de la direcció més afins a Bonvehí la descarten. Aquest dilluns, en la reunió del comitè nacional celebrada a la planta baixa de l'Hotel Catalonia Plaza -on el president del partit ha fet múltiples sopars reduïts en l'últim any-, es van escoltar veus en contra de la dissolució , com ara la de Montserrat Candini.L'alcaldessa de Calella és una de les veus que més aposten per mantenir la personalitat del partit dins de JxCat. El nucli dur de Bonvehí està convençut que les sigles del PDECat, com a "eina", han de seguir vives -ni que sigui a nivell administratiu- de cara al futur. Fins i tot Mas, de nou implicat en la vida interna del partit i un dels interlocutors de Puigdemont per repensar tot l'espai, descarta la dissolució. La solució, per a l'expresident de CDC, és "integrar-se en un partit de base més àmplia".El debat segueix obert i ara la paraula la tenen els associats. En paral·lel, el pols pels lideratges segueix vigent: Miquel Buch manté l'aspiració a liderar les noves sigles, i en la reunió de dilluns va fer una crida a l'acord global amb un regust d'autocrítica positiva. El conseller d'Interior tracta de fer un discurs conciliador que li permeti erigir-se en aposta de consens. Els noms de Damià Calvet i Àngels Chacón -tots dos tenen previst participar en les assemblees- també seran claus en el futur del PDECat , que en plena reorganització es pot trobar negociant amb Puigdemont les llistes per a les eleccions espanyoles en cas que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias no arribin a cap acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor