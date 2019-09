Esperem que les bromes del primer programa de la temporada li hagin semblat bé a l’Eduard Pujol. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/b6i635FP1x — Polònia (@poloniatv3) September 12, 2019

Tot va començar fa uns dies al FAQS de TV3. El programa es va iniciar amb un monòleg de Godai García, on es va ridiculitzar en clau humorística Quim Torra i la Diada. L’actuació no va agradar massa al diputat de JxCat Eduard Pujol, que estava al plató. Allà mateix va renyar en directe el FAQS i TV3.L'esbroncada ha arribat al Polònia de TV3, que ha volgut "refredar" els ànims i ha decidit donar una secció a Eduard Pujol, interpretat per Jordi Soriano. El diputat clou el programa amb una crítica dels gags del dia, diu si li han semblat correctes o no, i llavors fins i tot fa un monòleg, amb "humor blanc que no enfada a ningú".Ahir es va estrenar, com podeu veure en el vídeo:El diputat de JxCat ha respost amb simpatia al seu gag:

