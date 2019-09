Un procés participatiu per lluitar contra la corrupció

Estratègia d’integritat



Països amb democràcies consolidades com Regne Unit i innovadors com Estònia han elaborat Estratègies de lluita contra la corrupció d’aquest tipus.



Per combatre la corrupció, és necessària una estratègia d’integritat. D’una banda, per a la ciutadania, perquè és un espai de participació per al diagnòstic i definició dels reptes i li ha de permetre fer propostes d’actuació i millora i sobre tot saber què pot esperar i exigir de l’actuació pública.



També és necessària per a les institucions. Perquè explicita el compromís institucional envers la integritat i la lluita contra el frau i la corrupció, perquè permet assignar responsabilitats clares –qui fa què-, establir els mecanismes de coordinació i cooperació necessaris interinstitucional i intraorganitzatiu, dissenyar mecanismes de control i supervisió, i establir una agenda pública i transparent d’integritat que faciliti la rendició de comptes a la ciutadania.



Pel que fa al sector privat i al tercer sector, el disseny i les mesures de lluita contra el frau i la corrupció generen confiança, element nuclear i clau per a la promoció econòmica, les inversions i el desenvolupament de la innovació



Finalment, també és necessària una estratègia d’integritat per als servidors públics. Perquè fomenta una cultura de la transparència en l’actuació pública i de compromís envers el servei públic i ha de permetre fomentar les bones pràctiques i garantir la denúncia de males pràctiques i la protecció legal de qui les formuli de bona fe i raonablement motivades.

La Generalitat obre a partir d’avui un procés participatiu amb l’objectiu d’aportar propostes d’actuació per incorporar a l’Estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya. Es tracta d’un mecanisme d’interlocució entre la ciutadania i l’administració que ja es va preveure en l’ acord de Govern aprovat el passat 11 de juny pel qual l’executiu acordava elaborar aquesta estratègia El text estratègic definirà 25 actuacions per enfortir la integritat pública que, un cop aprovada l’estratègia per acord de govern, s’implementarà a l’Administració i a les entitats del sector públic en un termini de dos anys en àmbits com la contractació pública, la protecció d’alertadors, l’anonimització de bústies ètiques o la fiscalitat.Les persones i grups interessats a fer aportacions per a l’estratègia poden fer-ho des d’avui i fins al 30 de setembre a través del procés participatiu, tant telemàticament com en quatre tallers oberts a tothom. Aquestes sessions presencials, repartides al llarg del mes de setembre, tocaran quatre àmbits : foment de la integritat, funció i direcció públiques, gestió econòmica i influència dels grups d’interès i traçabilitat en la presa de decisions. Els participants rebran un retorn del procés participatiu i se’ls explicarà l’ús de les aportacions en l’elaboració de l’Estratègia.El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública coordinen el procés de decisió de l’estratègia. El Govern es compromet a fer servir els resultats del procés participatiu, en què hi formaran part la societat civil organitzada i experts en l’àmbit, en la redacció del document.L’elaboració d’aquesta estratègia de lluita contra la corrupció s’emmarca en el conjunt de mesures que el Govern ha definit en el seu Pla de Govern per impulsar la integritat pública i lluitar contra la corrupció. Entre aquestes mesures, destaca l’aprovació del pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-2021, així com el desplegament de l’Agenda 2030, on la lluita contra la corrupció apareix de manera destacada en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16.