Allau de crítiques a l'alcalde de Badalona (PSC) per vantar-se de vetar centres de menors no acompanyats

📍Esta tarde he podido compartir charla y retos de futuro con los vecinos y las vecinas del barrio del Remei. Les he podido comunicar, además, que hemos conseguido que la Generalitat no instale ningún centro de MENAS en el barrio. #EstimemBadalona #Badalona pic.twitter.com/MJJJ9RvO5Z — Álex Pastor /❤️ (@AlcaldePastor) September 12, 2019

L'alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha estat objecte de crítiques en les darreres hores per vantar-se a les xarxes d'haver impedit que la Generalitat de Catalunya instal·li a la ciutat un centre de menors no acompanyats (MENA). En una piulada, el polític socialista celebrava haver "aconseguit" que l'administració no munti a la quarta ciutat més poblada de Catalunya un equipament d'acollida."Els he pogut comunicar, a més, que hem aconseguit que la Generalitat no instal·li cap centre de MENA al barri", explica Pastor, tot utilitzant l'etiqueta "Estimem Badalona".La seva piulada ha provocat crítiques a les xarxes, entre elles les de l'exalcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, que conclou que Pastor "defensa obertament postures de Vox i del PP criminalitzant immigrants menors sense cap rubor". "Va aprendre ràpid a vincular immigració i delinqüència del seu mestre Albiol", ha etzibat.També ha carregat contra Pastor el regidor d'ERC Oriol Lladó. Ha considerat "gravíssim" el comentari de Pastor. "Criminalització i estigmatització de menors. Descontextualització d'una realitat complexa. Assumpció del marc de l'extrema dreta", ha resumit el regidor, que critica que els socialistes incompleixin l'acord signat per tots els partits per no utilitzar la immigració com a arma electoral.A les crítiques polítiques cal sumar-hi desenes de comentaris negatius i reprovacions de veïns i usuaris a través de les xarxes socials.

