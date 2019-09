Junqueras i Sànchez exigeixen consens i unitat per respondre a la sentència

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart consideren que la resposta a la sentència ha de ser aquella que generi "més consens". Així, sense cap concreció, s'han expressat des de Lledoners en una entrevista per escrit a Els Matins de TV3 dos dies després d'una nova manifestació multitudinària per la Diada, que va aplegar unes 600.000 persones a Barcelona Per ara, tal com avançava aquest mateix dijous NacióDigital , l'opció que agafa més força en les converses entre l'independentisme polític i civil és la d'una aturada de país d'unes hores o un dia sencer, a l'estil del 3-O del 2017 , dos dies després del referèndum."És important que la resposta ens permeti enfortir les institucions que els poders de l'Estat voldran debilitar", reflexiona Junqueras. "Com més unitària i honesta sigui la resposta a la sentència més potent serà i més recorregut tindrà el que fem", ressalta en la mateixa línia Sànchez, que també demana "discreció" i "treball en equip" als dirigents independentistes.Per la seva banda, Cuixart ha qualificat de "debats superflus" les opcions de govern de concentració o eleccions i ha defensat que el que cap preguntar-se és per fer què. "Nosaltres donarem suport a allò que generi el màxim consens entre les parts i en això dediquem el màxim d'esforços, però ha de ser una resposta pro positiva, que entengui tothom, coherent i on s'assumeixen plenament les conseqüències. Alhora, que no deixi ningú pel camí", ha afegit.Una altra pregunta del qüestionari és si creuen que s'hauria de tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont. El fins ara president del grup de JxCat al Parlament Jordi Sánchez ha afirmat que l'estratègia actual de l'expresident passa per aconseguir l'acta d'eurodiputat i ha recordat que això és incompatible amb qualsevol altra opció. Així mateix, ha dit que el 30 de gener del 2018 es va intentar la investidura però no va tenir el suport d'ERC.Per la seva banda, Junqueras respon que s'han de fer només aquells passos que acostin cap a l'objectiu de la independència i insisteix en la necessitat de crear grans majories com les del 3 d'octubre.Tots tres coincideixen en valorar positivament la mobilització de la Diada i aposten per continuar amb accions pacífiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor