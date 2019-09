Ja són tres les víctimes mortals pel temporal de pluja

Inundacions a Almeria pel fort temporal. Foto: Bombers

🔴 La delegada del Gobierno de @AlmeriaJunta activa la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia. #FMARojoAlmería — Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 12, 2019

Nova jornada del fort temporal de pluges, provocat per un fenomen meteorològic anomenat gota freda, que afecta el País Valencià, Múrcia i el sud d'Andalusia i que ja ha causat tres víctimes mortals. Les tempestes torrencials continuen aquest divendres i els serveis d'emergències mantenen activa l'alerta vermella per inundacions i desbordaments de rius. En paral·lel, s'han tancat els aeroports de Múrcia i Almeria.Una persona ha mort a primera hora d'aquest divendres a Almeria en quedar atrapat amb el seu vehicle en un túnel inundat. Segons ha informat l'ajuntament a través de les xarxes socials, un fort aiguat ha sorprès amb desenes de litres per metre quadrat en pocs minuts.Es tracta de la tercera víctima mortal pel temporal dels últims dies en el sud-est d'Espanya després de la mort aquest dijous de dos germans que van ser arrossegats amb el seu cotxe per l'aigua a Albacete.Plou sobre mullat i el risc d'inundacions per les fortes pluges associades a la gota freda anirà en augment en les properes hores. La previsió meteorològica, per ara, no convida a l'optimisme: les tempestes continuaran i els ruixats poden agreujar la situació. En la nit de dijous i divendres s'han desallotjat gairebé un centenar de persones.

