VÍDEO La imatge de la devastació al País Valencià: l'aigua s'empassa desenes de cotxes

Gravísimas inundaciones en #Orihuela donde los datos parece confirmar ahora mismo que han caído casi 350 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas. Así se ven algunos de los graves daños. pic.twitter.com/d94fQtfZL6 — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) September 12, 2019

Nova jornada del temporal que assetja la costa del País Valencià i diversos territoris de l'estat espanyola. Després d'imatges d'inundacions, rius desbordats i les greus complicacions en les comunicacions -alguns municipis van quedar completament aïllats durant hores-, aquest divendres els serveis d'emergència es preparen per a un nou dia de màxima intensitat, amb pluges que poden descarregar fins a 90 litres per metre quadrat en una hora i 180 litres en 12 hores.Una de les imatges més impactants que ha deixat el temporal va tenir lloc ahir a Oriola, on les precipitacions torrencials -que van deixar més de 350 litres per metre quadrat- van desbordar per complet la ciutat. En un vídeo difós per les autoritats a les xarxes socials s'aprecien desenes de cotxes devorats per l'aigua, que sobre pas sense cap resistència material prou contundent.

