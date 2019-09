Tres ferits en un tiroteig a Figueres

El carrer Vilallonga de Figueres, on s'ha produït el tiroteig Foto: Google Maps

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que s'ha produït aquest dijous a la nit a Figueres al carrer Vilallonga. Els sospitosos han fugit amb cotxe en direcció Roses (Alt Empordà) just després dels fets i han abandonat un altre vehicle en un polígon industrial de la zona.Tot plegat ha passat al carrer Vilallonga de la capital alt-empordanesa i segons fonts properes al cas hi hauria dos ferits greus i un menys greu.La policia ha desplegat un dispositiu per intentar trobar els autors del tiroteig, que se sospita que són cinc persones, que podrien portar armes llargues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor