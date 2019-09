Budó, a Madrid: «Ens neguem a creure que el conflicte no tingui una solució dialogada»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha liderat l'acte institucional de la Diada a Madrid celebrat aquest dijous. En el seu discurs, la portaveu del Govern ha fet una crida al govern Espanyol al "diàleg i la negociació" per superar la crisi entre Catalunya i l'Estat."Ens neguem a creure que aquesta situació no tingui una sortida dialogada. Sempre ens trobaran en la negociació i el diàleg", ha afirmat. També ha advertit, però, que els catalans "no deixaran de defensar els seus drets de forma cívica, pacífica i democràtica".En aquest sentit, la consellera ha assegurat que "el conflicte obert entre Catalunya i l'estat espanyol és el principal repte" que cal plantejar-se. "Superar aquesta crisi institucional, política i social ens hauria d'estimular per trobar una solució". La solució, en tot cas, "no podrà arribar sense la participació de la ciutadania, és a dir, "votant".

