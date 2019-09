Crida a la solidaritat per recaptar fons pel tractament d'una nena amb càncer

Presentació de les activitats solidàries. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

L'Arlet, de cinc anys, lluita des de fa temps contra el neuroblastoma que li van diagnosticar quan només tenia 18 mesos. Aquest dijous l'Ajuntament de Cercs ha fet una crida a la solidaritat per ajudar els seus pares a costejar el tractament que la petita veïna del municipi necessita per superar la malaltia. El consistori, diverses entitats locals i comarcals i la família de la nena s'han posat en marxa i han programat, per aquesta tardor, diversos actes solidaris per recaptar fons perquè l'Arlet rebi el tractament de vuit vacunes que només poden fer-li al Memorial Sloan Kettering Cancer Centre de Nova York, als Estats Units, tal com han explicat en roda de premsa."A Sant Joan de Déu se'ns han acabat les opcions i realment no tenim aquests diners per fer front al tractament als Estats Units, és per això que demanem ajuda", ha explicat Roser Parcerisa, la seva mare.El tractament és privat i té un cost de 160.000 dòlars, és a dir uns 145.000 euros. Per això, els pares de l'Arlet, la Roser i el Genís, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, i el regidor Jordi Ragués, han presentat als mitjans de comunicació un seguit de propostes musicals, lúdiques i esportives que tindran lloc al municipi els propers mesos per recaptar fons.El calendari d'activitats començarà el 12 d'octubre amb un festival de música al pavelló de Sant Jordi que comptarà amb grups berguedans. El 3 de novembre es realitzarà una caminada solidària amb Correcamins, i el plat fort serà el 23 de novembre, ja que hi haurà un concert solidari amb els Catarres. L'alcalde Jesús Calderer s'ha mostrat optimista i ha afirmat que esperen omplir l'aforament del pavelló de Sant Jordi per l'ocasió, que és d'un màxim de 2.000 persones.Les activitats solidàries de Cercs no s'aturaran aquí i continuaran al desembre: El dia 1 hi haurà la Festa del Tió; el 6 de desembre, un sopar solidari, pendent d'acabar de confirmar; el 14 de desembre un Bingo Solidari; el 22 de desembre, Xocolatada Solidària en el marc de la recollida de carbó al Museu de les Mines de Cercs; i el 28 i 29 de desembre, un Parc de Nadal Solidari. L'11 de gener hi ha prevista una activitat de Macro Zumba per recaptar fons per aquesta causa.Des que era molt menuda, l'Arlet ha hagut de passar per diversos tractaments (quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia i diverses cirurgies) per combatre el càncer que pateix. Aquest estiu, després que les proves tornessin a sortir positives i els metges estudiessin totes les opcions, li han hagut d'amputar la cama dreta. En aquest sentit, fa poques setmanes, l'Arlet ha tornat a iniciar un tractament que durarà sis mesos a Sant Joan de Déu de Barcelona. Però després només queda una sortida per assegurar-se que el càncer no torna: realitzar un assaig clínic que consistirà en l'administració de vuit vacunes a l'Hospital MSK de Nova York.El propòsit és encara ampliar el calendari amb noves activitats solidàries que vulguin posar en marxa entitats o veïns del municipi. "Necessitem l'ajuda de tota la gent del municipi i la comarca, volem que el pavelló s'ompli en cadascuna de les activitats", ha explicat Calderer. "De seguida que vam conèixer la situació ens vam posar en contacte amb els pares de l'Arlet i vam crear una comissió per treballar en les activitats i fer una crida solidària", ha dit l'alcalde. "No podem no aconseguir-ho", ha reiterat.Els pares de l'Arlet han agraït el suport que han rebut fins ara a través de la campanya Tot és possible. A través de la pàgina web www.totespossiblearlet.com es pot obtenir el compte corrent per fer donatius a la causa, i conèixer els detalls del tractament que ha de rebre l'Arlet als Estats Units. El compte corrent no només depèn de la signatura dels pares sinó que s'hi ha implicat també l'entitat Niños Enfermos de Neuroblastoma (NEN) per tal de fer-los costat i deixar constància que els fons que es rebin només aniran destinats a la teràpia que la nena ha de fer als Estats Units."Només demanem diners per pagar el tractament, que costa uns 145.000 euros. Caldrà afegir-hi l'estada del primer mes a Nova York quan se li administraran les tres primeres dosis de la teràpia, i els desplaçaments que es facin després per acabar d'aplicar les cinc dosis restants que es repartiran durant un any", ha assegurat Roser Parcerisa.El neuroblastoma és un tipus de càncer infantil també anomenat càncer del desenvolupament, un tipus de malaltia rara que no té relació amb agents externs i que pot sobrevenir a qualsevol nen. S’assembla més a una malformació que no pot prevenir-se que al càncer d’adults.És un càncer poc comú que es desenvolupa al sistema nerviós simpàtic, una xarxa de nervis que transporta missatges del cervell a tot el cos. Malgrat les investigacions, les causes no s’han concretat i es creu que es deu a un creixement accidental que es produeix durant el desenvolupament del sistema nerviós simpàtic. Representa entre el 8 i el 10% dels tumors pediàtrics, i es donen uns 100 casos a l’any a Espanya. És el tumor sòlid més freqüent entre els lactants.Generalment s’origina formant tumors sòlids a les glàndules suprarenals, ubicades a la part superior dels ronyons, però pot originar-se a l’abdomen, el coll, el tòrax o la pelvis. Els tumors poden estendre’s a altres parts del cos, com ara els ossos o la medul·la.

