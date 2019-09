Sánchez rebutja una oferta «in extremis» i a la baixa d'Iglesias

Proposta in extremis i de mínims de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. I nou cop de porta del president del govern en funcions. Res que impliqui compartir govern. El líder de Podem havia proposat un executiu de coalició fins a l'aprovació dels nous pressupostos. Si, un cop aprovats els comptes, el balanç de la cohabitació d'uns i altres era dolent es comprometia a deixar el govern i donar suport parlamentari al PSOE per sostenir-lo. Sánchez també li ha dit que no.En una conversa telefònica el cap de l'executiu ha descartat aquesta possibilitat i apropa una mica més l'escenari electoral, que serà una realitat el dilluns 23. El PSOE pensa que el moment del govern de coalició, una porta que es va obrir al juliol i que Podem va rebutjar en considerar poc equitatiu el repartiment de ministeris, es va tancar i ja no el pensa reobrir.La convers entre tots dos ha durat deu minuts i no està clar que tornin a parlar telefònicament o a trobar-se cara a cara. Des del juliol Unides Podem està rebaixant posicions per mirar de tancar un acord però els PSOE no vol ni sentir-ne a parlar, entre altres coses, segons afirmen, per la distància entre uns i altres en el debat català.

