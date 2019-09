La Junta d'Andalusia ha declarat una nova alerta sanitària per listeriosi que afecta el producte "Chicharrón Especial" de la marca "La Montanera del Sur", que elabora l'empresa Incarybe, domiciliada a Benajoán, a Màlaga. La Conselleria de Salut i Famílies ha informat que hi ha una persona afectada.La Junta ha decretat el tancament de la factoria i la immobilització de tots els seus productes de forma cautelar. L'empresa ha cessat la producció de manera voluntària, segons informa la mateixa Junta. També indica que el 6 de setembre 7 membres d'una mateixa família van anar a l'hospital amb símptomes d'intoxicació alimentària després d'haver consumit aquest producte en un restaurant de Ronda.Una d'aquestes persones, un home de 47 anys de Palència, ha donat positiu per listèria. Tres persones més han donat negatiu i les proves de tres més estan pendents de resultats.

