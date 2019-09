Els equips d'emergència rescaten tres persones atrapades per les fortes pluges al País Valencià

Els equips sanitaris han atès i traslladat a hospitals tres persones que han estat rescatades als municipis d'Ontinyent i Canals (València) en l'episodi de fortes pluges que s'està registrant des del matí d'aquest dijous al País Valencià. Les precipitacions torrencials són la principal conseqüència d'una depressió atmosfèrica en nivells molt alts.Segons ha informat la Guàrdia Civil, a Canals els rescatats són un pare de 57 anys i el seu fill de 33, atrapats pel corrent del riu Cànyoles. D'acord amb l'institut armat, en un primer moment han accedit fins al pare quatre efectius del grup de rescat en muntanya d'Ontinyent i posteriorment han arribat efectius del Grup Especial de Rescat en Altura (Gera).El fill ha estat rescatat per efectius de seguretat ciutadana. En les tasques de rescat han resultat ferits dos policies locals i dos agents de la Guàrdia Civil de Canals.El Cicu ha rebut l'avís a les 10.40 hores i ha mobilitzat una unitat dels Serveis d'Assistència Mèdica d'Urgències (Samu) i una altra del Servei Vital Bàsic (SVB). Els serveis mèdics han assistit el jove per contusions, crisis d'ansietat i per haver-se empassat aigua, i l'home de 58 anys també per contusions i ingestió d'aigua.Anteriorment, cap a les 10.00 hores, el Cicu ha enviat una unitat de SVB a Ontinyent per assistir un home que havia quedat atrapat per un peu després de caure-li part de la teulada d'una casa a sobre. L'equip sanitari ha atès l'home per una possible fractura de turmell i posteriorment l'ha traslladat a l'Hospital d'Ontinyent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor