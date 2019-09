Cinc aliments per evitar les càries i els problemes de genives

Les càries són, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el trastorn més comú de les malalties bucodentals. La prevenció és la clau per a mantenir unes dents sanes. Evitar les llaminadures, la brioixeria industrial o les begudes ensucrades, així com raspallar-se les dents després de cada menjar i utilitzar seda dental, ajudarà a reduir les possibilitats de patir aquest tipus de problemes.Ara bé, existeixen aliments que ajuden a combatre el risc de patir càries i altres complicacions o malalties bucals derivades d'una higiene dental deficient. L'agència de notícies Europa Press, a partir de la consulta a experts del sector, ha elaborat un llistat d'aliments que s'han d'incloure en la dieta diària per a minimitzar el risc de patir-les.

