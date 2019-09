Les 39 millors estrenes de pel·lícules que arribaran en els pròxims mesos

Setembre és sinònim de nou curs i la indústria cinematogràfica no n'és cap excepció. Els últims mesos de 2019l ens brindaran un seguit de pel·lícules d'alt nivell, molt esperades tant per la crítica com pel públic generalista. Des del retorn de grans directors i directores com Amenábar, Gerwig o Scorsese fins a segones parts d'animació o noves apostes del cinema comercial.Els primers mesos del 2020 també seran clau per a les cartelleres, ben a prop de les setmanes d'entrega de premis de tots els films fets durant aquest any. Des dehem seleccionat les millors estrenes per assegurar setmanes i setmanes de bon cinema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor