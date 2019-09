Catalunya Ràdio reforça els migdies amb una aposta per la informació de proximitat

La periodista Marta Romagosa, una de les veus emblemàtiques de Catalunya Ràdio, es posa al capdavant del Catalunya al dia de l'emissora Catalunya Informació a partir d'aquest dilluns, 16 de setembre. L'informatiu local fa el salt així a la una del migdia -fins ara s'emetia de 16h a 17h- i arrenca amb un "canvi de filosofia", segons explica ala nova presentadora i directora del programa, que farà tàndem amb Quim Balaguer.La informació de proximitat, la de "quilòmetre zero", continuarà sent la pedra angular del noticiari. Ho serà, però, sense deixar de banda el pols de l'actualitat nacional i internacional. "Connectarem en directe amb les rodes de premsa de Govern o, per exemple, quan surti la sentència, en parlarem i molt", explica Romagosa.Tot i això, l'objectiu del renovat projecte és "obrir el focus" perquè "sabem què passa a l'altre punta del món, però cada vegada és més difícil estar al dia de què està passant just al nostre costat". Catalunya al dia afronta la nova etapa amb els fonaments d'una filosofia que Romagosa sempre s'ha fet seva: centrar els esforços en el "com" i no tant en el "què"."Partint de com ho farem i com ho comunicarem hem d'aconseguir que algú de la Ribera d'Ebre s'interessi pel que passi a Calella de Palafrugell", reflexiona en resposta a preguntes d'aquest mateix diari. El Catalunya al dia i els seus temes -que pretenen ser d'origen territorial, però d'interès general- seran l'avantsala del Catalunya Migdia d'Òscar Fernández i Empar Moliner, que comença a les 14h.El programa de l'emissora informativa començarà amb un repàs dels titulars més destacats de la jornada i, a partir de dos quarts de dues, es tractarà amb profunditat el tema -o temes- del dia amb el suport de la xarxa de corresponsals i delegacions.Marta Romagosa (Cornellà de Llobregat, 1967) treballa a Catalunya Ràdio des del 1991. Com a periodista ha estat editora de diversos programes, cap de Cultura i membre de l'equip d'El Matí de Catalunya Ràdio durant diverses temporades. Com a escriptora ha publicat tres llibres en els darrers tres anys: Tots els nom del desig, 22 homes i un desig i La Polaroid i altres relats.

