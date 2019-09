Sánchez no anirà a la investidura si no té els suports garantits al Congrés

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no se sotmetrà a un debat d’investidura si no té prèviament els suports garantits. Així ho ha apuntat aquest dijous la vicepresidenta de l’executiu espanyol en funcions, Carmen Calvo, que ha afirmat que fer-ho suposaria portar la ciutadania espanyola a una “situació frustrant”.“Si no té els suports previs no acceptarà l’encàrrec”, ha dit Calvo, “perquè creiem que aquesta responsabilitat no ens correspon exclusivament a nosaltres sinó que és de tots, dels 350 escons”. Calvo apuntala d’aquesta manera el missatge que Sánchez va llançar dimecres al Congrés, on va emplaçar Podem a fer possible un govern progressista monocolor del PSOE i també va reclamar a PP i Cs que s’abstinguin per facilitar que l’Estat disposi d’un executiu que no estigui en funcions.Tot plegat a l’espera de la trucada que el líder de Podem, Pablo Iglesias, preveu fer en les pròximes hores a Sánchez per provar de desbloquejar la situació. El rei Felip VI ja ha informat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que farà una última ronda de consultes dilluns i dimarts de la setmana que ve D’aquesta ronda en pot sortir l’encàrrec a Sánchez perquè se sotmeti a la investidura o bé la constatació que no hi ha possibilitat que el Congrés avali un president i, per tant, la convocatòria d’eleccions. Si el 23 de setembre no s’ha aconseguit dur a terme la investidura es convocaran automàt

