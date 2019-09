Una Setmana Europea de la Mobilitat amb més de 700 activitats a Catalunya

Anar en bicicleta, a peu o en transport públic és important no només per millorar la nostra salut, forma física i estat d’ànim, sinó també per millorar la qualitat de l’aire que respirem i per reduir la contaminació. Per promoure aquests hàbits saludables, la setmana vinent se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat , que ens anima a moure’ns de manera sostenible, saludable i segura.Del 16 al 22 de setembre i amb el lema "Camina amb nosaltres!", la Setmana de la Mobilitat ens recorda els beneficis de la sostenibilitat en la mobilitat, que no només és més saludable per a tots sinó que també és més econòmic.La Setmana de la Mobilitat té com a objectius estimular el desenvolupament urbà sostenible, en particular la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. També sensibilitzar sobre els impactes ambientals del transport i informar sobre les seves diferents modalitats, alhora que impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.Aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió Institucional de la Setmana Europea de la Mobilitat, presidida pel director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, vol potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat, i reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat: per una banda, per la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen i el seu impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular i, per una altra, com propicien el sedentarisme i la inactivitat física. Les activitats previstes es poden consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat . Se n'organitzaran unes 700, entre les quals es podran gaudir bicicletades i pedalades populars -també nocturnes, verdes, culturals i infantils- a moltes poblacions i municipis catalans, totes elles dintre de l’esdeveniment "Pedalada 2019". També es faran cursos per aprendre a anar amb bicicleta o saber arreglar-la, caminades, col·loquis sobre mobilitat com el de Moià, o la Festa Adiscap per la diversitat funcional de Sant Vicenç dels Horts. A Polinyà tindrà lloc el curs de fotografia Polinyà es mou, a l’Hospitalet se celebrarà la Cursa Metropolitana de Transports i a Ripoll és podrà participar en un taller de reflectants, entre moltes altres activitats.El Departament de Territori i Sostenibilitat ha afirmat que aquest any s’ha superat el nombre d’adhesions, arribant gairebé als 300 ajuntaments adherits i unes 150 entitats -entre consells comarcals, entitats del tercer sector i empreses, 30 escoles i 20 entitats del sector salut- en total unes 450 amb les quals s’ha aconseguit superar les xifres de l’any anterior. Al llarg dels tres últims anys, el Departament es va marcar com a objectiu arribar al 80% de municipis de més de 10.000 habitats, i aquest any ho ha tornat a aconseguir.L’origen de la Setmana de la Mobilitat es remunta al 1999, quan es va celebrar per primer cop el Dia sense Cotxes, anomenat per aquella ocasió “el dia de l’autoreflexió”. Atès el gran èxit de participació, es va decidir estendre el programa d’activitats a tota una setmana. A Catalunya, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es va celebrar per primera vegada l’any 2001, mentre que a nivell europeu se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat des del 2002.