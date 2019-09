VÍDEO Manel publicarà nou disc el 4 d'octubre

Per la bona gent



1. Canvi de paradigma

2. Per la bona gent

3. Formigues

4. Aquí el tens el meu braç

5. L’Adela i el marge

6. Els entusiasmats

7. Amb un ram de clamídies

8. Les restes

9. Tubs de ventilació

10. Boy Band

11. Les estrelles

12. El vell músic (feat. Sisa) pic.twitter.com/CGigxb68fD — Manel (@GrupManel) September 12, 2019

El grup Manel ha anunciat aquest dijous que publicarà el seu cinquè disc, 'Per la bona gent', el 4 d'octubre. L'àlbum, amb una portada de disseny minimalista i colors càlids, sortirà en format CD, vinil i digital i presentarà un conjunt de 12 cançons, entre les quals hi ha 'Per la bona gent', single que el grup ja va avançar a principis de setembre.Els altres temes que sonaran al nou treball de Manel són 'Canvi de paradigma', 'Formigues', 'Aquí tens el meu braç', 'L'Adela i el marge', 'Els entusiasmats', 'Amb un ram de clamídies', 'Les restes', 'Tubs de ventilació', 'Boy Band', 'Les estrelles' i 'El vell músic', aquest últim amb la col·laboració de Jaume Sisa. La pròxima gira del quartet ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides als concerts de Barcelona i Girona. Podeu comprar les entrades aquí La nova gira arrencarà el 9 de novembre a València (Deleste Festival) i seguirà al Cruïlla de Tardor de Barcelona, el 16 de novembre. El grup també ha anunciat concerts a Tarragona, Girona, Palma, Lleida, Madrid i Saragossa.El primer avançament, "Per la bona gent", acumula 130.000 escoltes a Spotify i prop de 400.000 visites del videoclip a YouTube. A més, Manel són els únics artistes de la història que han entrat al número 1 de les llistes de vendes espanyoles amb tres discos consecutius cantats en català. "Per la bona gent" és el primer àlbum que el grup estrena al seu propi segell, Ceràmiques Guzmán.Fa dos mesos, el grup va publicar a les seves xarxes socials un concert de la gira de l'últim disc, Jo competeixo, que van fer a la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de gener de 2017. Més enllà d'això, Manel ha mantingut el secretisme dels seus moviments més enllà de puntuals publicacions a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor