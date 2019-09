Ada Parellada denuncia «crítiques ferotges» contra el seu restaurant per participar a la Diada

Estic fins els nassos. Cada vegada que defenso públicament els meus ideals, legítims, i sense atacar a ningú, ens cauen crítiques ferotges a @TripAdvisor i a Google Business. Són de persones que no han vingut mai a Semproniana. De debò creuen que així ens descoratjaran? Potser... pic.twitter.com/Rtph2NtKw9 — Ada Parellada (@adaparellada) September 12, 2019

La xef Ada Parellada va ser una de les veus que va participar en l'acte de la manifestació independentista a la plaça d'Espanya de Barcelona. Hores després de la mobilització, que va reunir més de 600.000 persones, Parellada ha denunciat a través de Twitter que ha rebut "crítiques ferotges" contra el seu restaurant, el Semproniana, en plataformes com TripAdvisor o Google Business.La cuinera lamenta que cada cop que defensa públicament els seus ideals "legítims i sense atacar ningú", rep crítiques al seu negoci per part de persones "que no han anat mai" al restaurant. "De debò creuen que així ens desencoratjaran?", es pregunta Parellada.Ahir, davant de centenars de milers de persones, la popular xef va fer una crida a la unitat estratègica i va instar totes les forces independentistes a "entendre's" i treballar per aconseguir l'objectiu. "Ens hem d'entendre. Jo soc optimista. Si empenyem, avancem", va assegurar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor