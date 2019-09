L'escola catalana que ha arrencat el curs amb només sis nens

La Maria, l'Enrique, l'Àlex i el Jessé són els alumnes que han començat aquest dilluns el curs escolar a Tírvia, al Pallars Sobirà. Els pròxims dies s'hi sumaran dues nenes més que encara estan de vacances amb els seus pares.En una mateixa aula i amb una mateixa professora faran classe tots, des de P3 a sisè de primària. En total, el col·legi de Tírvia, comptarà aquest curs escolar amb 6 alumnes, el mínim per poder continuar obert. La voluntat de l'Ajuntament és que l'escola no tanqui i que el poble segueixi amb aquest servei.Des de l'any 2002, quan es va fer una crida a famílies amb fills perquè vinguessin a viure al poble per salvar l'escola, s'ha mantingut oberta amb el límit d'inscrits. Les famílies dels nens que van al centre, tret d'una, viuen en habitatges de propietat municipal. En la selecció dels llogaters sempre es prioritza les famílies amb major nombre de fills, i amb un període d'escolarització a llarg termini.Una de les condicions pel lloguer és que han de tenir fills i els han de portar al col·legi del poble.A Tírvia hi viuen una vuitantena de persones tot l'any. Hi ha d'altres famílies amb fills i resulta que els porten a l'escola a altres poblacions per comoditats dels pares.La directora del centre defensa aquest sistema d'escola rural. És el seu segon curs a Tírvia i ha dit que aquest any vetllarà perquè hi hagi més relació amb altres centres de la ZER (Zona Escolar Rural) que fa referència a l'agrupació d'Escoles rurals públiques ubicades a diferents poblacions rurals de Catalunya. Les més properes a Tírvia són les de Llavorsí, Alins o Ribera de Cardós.Des de l'Ajuntament es defensa que els resultats acadèmics dels alumnes que surten de l'escola de Tírvia ''és molt bo''.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor