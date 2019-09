VÍDEO Impactants imatges de les inundacions al País Valencià

#DANAsetembre: imatges del riu Clariano desbordat al seu pas per #Ontinyent, al barri de la Cantereria (la Vall d'Albaida, València). Continua plovent amb molta intensitat, en alguns punts d'Ontinyent ja superen els 250mm. pic.twitter.com/XCIJDVH8o1 — AVAMET (@avamet) September 12, 2019

#DANAsetembre: més imatges tremendes, cotxes arrossegats per la Rambla del Bosquet a #Moixent (la Costera, València) pic.twitter.com/j5X81OFQhq — AVAMET (@avamet) September 12, 2019

Les pluges torrencials que es registren des d'aquesta matinada al País Valencià han afectat especialment les comarques del Comtat, la Vall d'Albaida i la Marina. Segons dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), a Planes han caigut més de 500 litres per metre quadrat, quasi com a la ciutat de Londres en tot un any.Per sobre dels 300 litres per metre quadrat es troben Benissili (la Vall de Gallinera) i Ontinyent (la Vall d'Albaida), on s'ha desbordat el riu Clariano. També són moltes les poblacions de la Marina, el Comtat i la Costera on s'han registrat precipitacions per sobre dels 100 litres per metre quadrat.Un altre dels rius desbordats és el Cànyoles, al seu pas per Moixent (la Costera). La rambla del Bosquet no ha pogut contenir tota l'aigua, que ha negat els carrers de la localitat. De fet, alguns cotxes s'han vist arrossegats per l'aigua.A Aielo de Malferit, a la comarca del Comtat, l'aigua que baixa amb força pel riu Clariano ha enderrocat el pont Vell, un dels emblemes patrimonials del municipi.A la comarca de la Vall d'Albaida, on Ontinyent ha registrat el seu màxim històric amb 297 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores, s'ha decretat l'emergència per risc d'inundacions greus.

