Una família de Lleida reclama el seu pis que va ser subhastat fa 35 anys sense que ho sabessin

Una família reclama la propietat del pis on hi viuen des de fa 48 anys, al barri de Balàfia de Lleida, després que un fons voltor el comprés l'any 2017 per 6.010,12 euros, sense ells saber-ho. L'habitatge es va subhastar fa 35 anys i des de llavors va passar per mans de tres compradors sense que la família se n'assabentés.L'empresa reclama a la mare de la família que encara hi viu, de 73 anys, un lloguer d'entre 300 i 350 euros al mes. Les seves filles asseguren que la dona no ho pot pagar perquè cobra una pensió per incapacitat de 400 euros. A més, defensen el dret d'usucapió de la seva mare, un mecanisme legal pel qual una persona pot ser propietària d'un bé per haver-ne fet ús al llarg del temps.Així ho han plantejat aquest dijous en la vista que s'ha celebrat al migdia al jutjat d'instància 7 de Lleida. En cas que el jutjat no ho consideri així, les filles demanen fer ús del dret a retracte, és a dir, comprar el pis al fons voltor pel mateix preu que el va comprar. Membres de la PAH han acompanyat la família a les portes del jutjat per donar-los suport.L'habitatge es va subhastar l'any 1984, sense que la mare ni les filles ho sabessin. El matrimoni es va divorciar i l'habitatge va quedar en propietat de l'home, tot i que al pis s'hi van quedar a viure la mare i els seus cinc fills, tots ells menors. Els fills creien que el pare havia acabat de pagar el pis i en ell hi han viscut tots aquests anys, en què la dona es feia càrrec de les despeses de comunitat i subministraments. Precisament, un dels testimonis que ha declarat al judici ha estat una veïna que ha explicat que la dona ha estat pagant els rebuts de la comunitat tots aquests anys.Arran de la reclamació que el fons voltor va fer a la família l'any 2017, les filles van investigar i es van assabentar que l'habitatge s'havia subhastat fa 35 anys perquè el seu pare havia deixat de pagar les quotes de la hipoteca i des de llavors va passar per mans de tres compradors sense que la família se n'assabentés.Les filles reclamen que la propietat del pis és un dret adquirit de la seva mare. "Mai ningú ha reclamat res durant quaranta anys", asseguren, i denuncien que un fons voltor ara la vulgui fer fora de casa seva o imposar-li un lloguer que ella no pot pagar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor