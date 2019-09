Moren dues persones de 70 anys a causa del temporal a Albacete

🚧Seguimiento del METEOCAM🚧



⚠️Se confirma el fallecimiento de dos personas, un matrimonio de 70 años, en el interior de un coche volcado, que había sido arrastrado por el agua en el camino de Fuente la Higuera, en #Caudete (#Albacete). #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 12, 2019

La Guàrdia Civil ha confirmat aquest dijous la mort de dues persones a causa del fort temporal que afecta la demarcació d'Albacete, a Castella-La Manxa. Les víctimes, un matrimoni de 70 anys, ha estat trobat dins del seu cotxe, bolcat, en un camí inaccessible a causa de l'acumulació d'aigua.El País Valencià, Múria i part de Castella-La Manxa són els tres territoris més afectats per aquest fort temporal que ja registra rècords històrics.Les pluges associades a la DANA han obligat a almenys 84 municipis del País Valencià a suspendre les classes per a aquest dijous, pel què uns 255.403 alumnes no assistiran als seus centres educatius, segons informa el Diari la Veu . La demarcació d'Alacant i el litoral sud de València tenen activat un avís roig per a aquest dijous per les fortes pluges que poden afectar al territori.Fins al moment, 79 municipis de la demarcació d'Alacant han suspés les classes: Per ordre alfabètic són Agost, Aigües, Alacant, Alcoi, l'Alfàs del Pi, l'Algorfa, Almoradí, Asp, Benejússer, Benferri, Beniarbeig, Benidoleig, Benidorm, Benijòfer, Benimantell, Benimeli, Benissa, Bigastre, Callosa d’en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, El Campello, Castalla, Catral, Cox, Crevillent, Daia Nova, Dénia, Dolores, Elda, Elx, Finestrat, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, el Fondó de les Neus, Ibi, Jacarilla, Llíber, Monfort, Monòver, Los Montesinos, Murla, Novelda, La Nucia, Oriola, l'Orxeta, Parcent, Pedreguer, Petrer, el Pilar de la Foradada, Planes, el Poble Nou de Benitatxell, Polop, Rafal, Ràfol de Salem, Redovà, Relleu, Rojals, la Romana, Sagra, Salines, Sant Fulgenci, San Isidre, San Miguel de Salines, Sanet i Negrals, Sant Vicent del Raspeig, Sax, Sella, Senitja, Tàrbena, Teulada-Moraira, Torrevella, Vall de Laguar, el Verger, la Vila Joiosa, Villena, Xaló i Xixona.A la demarcació de València, Oliva, l'Alcúdia, la Font d'en Carrós i el Real de Gandia també han suspès les classes i 5.112 alumnes hauran de quedar-se a casa. Mentrestant, a la demarcació de Castelló, les classes es reprenen amb normalitat.També les universitats han pres mesures davant la previsió meteorològica. El rector de la Universitat Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz Martínez, ha suspés els exàmens convocats per a aquest dijous, 12 de setembre, i per a divendres, 13 de setembre, davant la situació d'alerta decretada a la demarcació d'Alacant per fortes precipitacions.Les proves es traslladaran al pròxim dilluns, 16 de setembre, i al 17 de setembre, respectivament, en el mateix horari i aula, i l'inici de classes es posposa al pròxim dimecres, 18 de setembre.Així mateix, la UMH ha suspés durant aquests dos dies totes les activitats esportives a l'aire lliure en el seu quatre campus. A més, al campus d'Altea, per les previsions especials del temporal en aquesta localitat, es cancel·la tota activitat.També a Elx, la Universitat CEU Cardenal Herrera suspendrà la seva activitat docent al seu campus situat en aquesta ciutat i tancarà les seves instal·lacions de les seus de Reyes Católicos i Carmelitas. De cara a la jornada de divendres, la UCH-CEU a Elx adoptarà una decisió en funció de com evolucioni el temporal.Igualment, a causa de l'alerta roja, la Universitat d'Alacant ha suspès l'activitat docent els dies 12 i 13 de setembre. Des de la institució acadèmica es demana que s'extremen les precaucions en els trasllats del personal docent i d'administració, i que s'adoptin les mesures necessàries per a evitar riscs en aquest sentit. La institució acadèmica apunta que al llarg de dijous s'informarà respecte de la situació per a l'endemà.Durant la jornada d'aquest dimecres, les pluges han afectat també les demarcacions de València i de Castelló. Concretament, segons ha destacat l'Aemet en un comunicat, a la comarca del Camp de Morvedre i a la zona d'Almenara s'ha produït una intensa tempesta a primeres hores de la vesprada. L'Ajuntament de Gilet ha informat al seu compte de Twitter que ha recollit 30 litres en una hora en el seu terme municipal.D'altra banda, Sagunt –on la precipitació acumulada en quatre hores aconsegueix els 67,8 litres– han tancat totes les seves instal·lacions educatives i esportives ja aquesta vesprada.

