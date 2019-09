Diverses entitats de Sabadell impulsen una consulta popular sobre monarquia o república

Monarquia o república. Aquesta dicotomia es portarà a votació a través d'una consulta popular a Sabadell, que se celebrarà el 6 d'octubre. Una iniciativa impulsada per la Coordinadora pro Consulta 6-O, integrada per una vintena d'entitats de la ciutat. La voluntat és "poder exercir un dret que tenim tots els ciutadans: poder opinar", ha expressat el membre de l'organització, Isidre Soler.Hi haurà una trentena de punts amb urnes, repartits per tots els barris de la ciutat i que estaran a peu de carrer. I es durà a terme entre les 10 i les 14 hores i hi poden participar les persones majors de 16 anys. Soler ha destacat la idoneïtat de l'esdeveniment, perquè estem "en un moment en què la institució està totalment desprestigiada, al costat del règim més reaccionari".A la vegada, ha recordat, "el paper lamentable" del monarca Felip VI en el discurs del 3 d'octubre de 2017, en el qual "avalava la repressió". A més, ha afegit, aquest "desprestigi" cal sumar-hi la "corrupció" i ha acabat, "ningú els ha escollit".La consulta popular del 6 d'octubre no és nova a la comarca, Badia del Vallès va dur-la a terme el passat mes de febrer i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al març . També a Catalunya ja s'ha celebrat, a Vilobí d'Onyar a finals de 2018, per les mateixes dates que a les universitats Pompeu Fabra i de Barcelona.També han presentat una moció, de cara al ple municipal que tindrà lloc dimarts vinent, perquè es debati, a la vegada que serveixi per rebre el "suport polític" a la iniciativa i per tal que "faciliti" el "normal exercici".

