En llibertat els quatre joves denunciats per una agressió sexual a Calafell a l'agost

Quatre joves, un d'ells menor, van quedar en llibertat dimecres després de passar a disposició judicial i de la Fiscalia de menors per una denúncia per agressió sexual a Calafell el 22 d'agost, han confirmat a l'ACN fonts policials.Un grup de nois i un altre de noies es van conèixer de nit i van decidir anar al pis d'una d'elles per continuar la festa. Allà haurien begut i consumit cocaïna.La denunciant es va despertar adolorida i sense recordar res del que havia passat. Va anar a un centre mèdic i allà li van detectar ferides compatibles amb una violació, motiu pel qual va presentar denúncia, segons ha avançat el mitjà Més Digital. Els Mossos d'Esquadra van detenir tres dels joves el 9 de setembre, i el quart l'endemà.

