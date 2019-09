El BCE cobrarà més als bancs per guardar els seus diners

El Banc Central Europeu ha decidit aquest dijous rebaixar una dècima els tipus d'interès de la facilitat de dipòsit fins al -0,5%. Això significa que Frankfurt cobrarà encara més als bancs per guardar els seus diners, el que els pot obligar a moure'ls i augmentar el crèdit a les empreses i els ciutadans.El consell de govern del BCE presidit per Mario Draghi també ha anunciat que reactiva els plans mensuals de compra de deute, amb 20.000 milions d'euros mensuals a partir del mes de novembre. Les compres s'allargaran "tan com faci falta" i s'acabaran així que el BCE comenci a augmentar els tipus d'interès de nou.Pel que fa a la resta de tipus, es mantenen intactes al mínim històric del 0% pel tipus general i al 0,25% pel de facilitat de crèdit.

