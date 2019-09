La primera nevada de la temporada emblanquina el Pirineu en ple estiu

Al Pirineu la cota de neu ha anat pujant durant la matinada fins a superar els 2.500 m. En general s'han acumulat <5 cm, però l'estació de #Certascan (2.400 m) ha mesurat un gruix màxim de 13 cm #PallarsSobirà #MeteoMuntanya — Meteocat (@meteocat) September 11, 2019

Aquesta segona setmana de setembre ha arribat la primera nevada de la temporada al Pirineu. Les pluges que van caure en diversos punts de Catalunya a principis de setmana, especialment el dimarts, han deixat neu arreu de la serralada. En alguns casos, com Vallter, l’enfarinada va baixar fins als 1.900 metres.Al Pirineu occidental la cota de neu es va situar al voltant dels 2.100 metres, amb una acumulació general de neu d’uns 5 centímetres. L'excepció la vam trobar en alguns punts del Pallars Sobirà, on l’estació meteorològica de Certascan, situada a 2.400 metres d’alçada a la capçalera de la Vall de Cardós, va registrar un gruix de fins a 13 centímetres de neu. Una nevada força visible que ha quedat immortalitzada a les xarxes socials.Després d'un inici de setembre marcat pel temps de tardor, els ruixats i les nevades, arriben dies en què la temperatura tornarà a pujar. Els models meteorològics indiquen que demà, a partir de mig matí són probables ruixats dispersos en punts del Pirineu i Prepirineu, tot i que seran febles. Dissabte ens llevarem amb el sol com a protagonista en bona part del país. Diumenge els núvols ocuparan bona part del país i pot ploure al Pirineu.La temperatura continuarà pujant lleugerament tot i que en alguns punts del país l'augment serà moderat. En general, durant el cap de setmana se superaran els 30 graus a les comarques de l'interior, especialment a Ponent, i la setmana que ve serà previsiblement càlida. Tot i que no tindrem calorades com les que vam viure a l'agost, tot indica que la tardor encara no ha arribat del tot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor