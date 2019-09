Xavier Domènech participarà com a convidat en l'escola d'estiu de la CUP

La CUP ha convidat Xavier Domènech, exlíder de Catalunya en Comú Podem, com un dels ponents de la seva escola d'estiu de formació que se celebrarà el proper cap de setmana a Sabadell, i que té com a finalitat debatre sobre estratègies d'organització "del poder popular".La quarta edició de l'escola d'estiu de la CUP se celebrarà, en concret, a la Granja del Pas de Sabadell, entre divendres dia 13 a la tarda i dissabte.Domènech, que es troba allunyat de la primera línia de la política des que va dimitir de les seves responsabilitats a Catalunya en Comú Podem i va renunciar a la seva acta com a diputat, intervindrà com a ponent a l'escola d'estiu de la CUP en un debat sobre "el mandat del 3 d'octubre".En aquest debat actuaran com ponents, a més del propi Domènech, Laia Facet i el diputat de la CUP Vidal Aragonès, mentre que el moderador del mateix serà Laure Vega.Està previst, a més, que en els diversos debats i taules rodones participin ponents procedents d'altres llocs de l'Estat i també de diversos països europeus, tant de l'àmbit polític del sindical, feminista i juvenil.

