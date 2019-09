Crida a «intensificar urgentment els esforços» per aturar la «desinformació» sobre les vacunes

La Unió Europea (UE) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) criden a "intensificar urgentment els esforços" per aturar la "desinformació" sobre les vacunes. En el marc d'una cimera sobre la matèria que se celebra a Brussel·les, la UE i l'OMS han constatat la necessitat "d'accelerar l'acció global" per evitar que s'estenguin malalties que es poden prevenir amb vacunes."Encara hi ha nens que moren per malalties que podrien haver estat erradicades fa anys", ha dit el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que ha apuntat que les vacunes eviten entre dos i tres milions de morts l'any i que, si el sistema global de cobertura millorés, se'n podrien evitar un milió i mig més.Segons ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un de cada 10 infants no rep les vacunes "essencials".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor