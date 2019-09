L'Ajuntament de Barcelona comença a requisar patinets de lloguer compartit

L'Ajuntament de Barcelona ja ha requisat 17 patinets elèctrics de lloguer compartit de les empreses Berdy i Bird. Són dues companyies que no han respectat l'acord del sector amb el consistori, pel qual les empreses es van comprometre a no operar a la ciutat fins que hi hagués una ordenança reguladora de l'activitat.Actualment no n'hi ha i, per tant, qualsevol aparcament d'aquest tipus de vehicles a l'espai públic suposa una irregularitat. L'Ajuntament ha intensificat les sancions i des del 16 d'agost ha interposat 1.500 multes, per valor de 100 euros cada una. Segons la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, però, l'increment de multes no ha comportat un canvi en la postura de les empreses i per això s'ha procedit a requisar els patinets.Per ara se n'han confiscat 33, en un operatiu que l'Ajuntament mantindrà actiu i que integren la Guàrdia Urbana i Barcelona Serveis Municipals. Els vehicles ja són a dipòsits de l'Ajuntament i les dues empreses no els recuperaran fins que un jutge ho decreti o fins que no disposin de permís per operar a l'espai públic.Bedy i Bird, però, s'arrisquen a quedar fora del procés d'adjudicació de llicències quan l'Ajuntament tingui llesta l'ordenança reguladora. "Si podem penalitzar-les, ho farem", ha avançat Alarcón. De tota manera, la regidora ha assegurat que el consistori haurà d'estudiar la normativa de contractació municipal per no incórrer en cap irregularitat amb el veto a les dues companyies.Alarcón ha assegurat que la motivació principal a l'hora de restringir la presència de patinets elèctrics a la ciutat és la "priorització" dels veïns que es desplacen a peu. "Estem intentant posar ordre per posar l'accent sobre el vianant", ha afirmat. "No pararem de requisar patinets fins que tinguem l'ordenança", ha afegit. Una normativa municipal que, segons la regidora podria estar a punt a l'abril.Els patinets elèctrics no són els únics vehicles de lloguer compartit que aparquen sense permís a Barcelona.L'Ajuntament també ha detectat que una empresa ofereix cadires de rodes elèctriques de sharing, sobretot a Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. Igual que en el cas dels patinets, la Guàrdia Urbana n'ha començat a requisar i per ara n'ha confiscat 16. Una xifra que segons Alarcón és la totalitat que oferia la companyia.

