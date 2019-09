ERC tornarà a plantar el rei en la nova ronda de contactes per la investidura

Ni lo hicimos cuando no quiso recibir a nuestra compañera injustamente encarcelada y legítima Presidenta del Parlament Carme Forcadell ni lo hicimos en julio tras el miserable discurso del 3O que aplaudía la violencia del 1O ni lo haremos ahora.



ERC no irá a ver a ningún rey. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 12, 2019

La ronda de consultes convocades pel rei Felip VI dilluns i dimarts vinent per explorar suports a una possible investidura comptarà amb representació de Junts per Catalunya (JxCat) però no d’ERC. El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha apuntat que la seva formació no hi assistirà en resposta a l’actitud de Felip VI respecte a l’expresidenta del Parlament Carmen Forcadell i pel discurs del 3 d’octubre del 2017."Ni ho vam fer quan no va voler rebre la nostra companya injustament empresonada i legítima presidenta del Parlament Carme Forcadell, ni ho vam fer al juliol després del miserable discurs del 3-O que aplaudia la violència de l’1-O, ni ho farem ara”, ha escrit al seu compte de Twitter, perquè "ERC no anirà a veure cap rei".JxCat, en canvi, hi enviarà de nou la portaveu de la formació al Congrés, Laura Borràs. Aquest dijous en roda de premsa al Congrés ha insistit que el representant designat per la formació és el cap de llista a les generals, Jordi Sànchez, però en la mesura que el Suprem previsiblement li impedirà de nou ser-hi present hi acudirà ella mateixa –com en la última ocasió- per expressar la disposició de l’independentisme al “diàleg real”."Estem sempre disposats a parlar de tantes qüestions que necessiten voluntat política per ser resoltes", ha dit. En roda de premsa al Congrés, Borràs ha negat que la Diada d’aquest any representi una "punxada" de l’independentisme. "En un dia de condicions meteorològiques més que adverses treure 600.000 persones al carrer no es pot qualificar de punxada", i en canvi "transmet un missatge de perseverança, resistència i resiliència" i "és un motiu d’orgull extraordinari".En qualsevol cas ha recordat que si es vol comptar independentistes el mètode més eficient és un referèndum. Borràs també ha criticat la "falta d’experiència i de responsabilitat política i cívica" d’Albert Rivera per emplaça Sánchez a aplicar el 155 de nou a Catalunya. Un fet que segons borràs retrata "quina és la idea de la democràcia" de Rivera.

