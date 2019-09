La plaça de Marchena quedarà vacant després de la sentència

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciat la convocatòria de la plaça del jutge Manuel Marchena com a president de la sala penal del Tribunal Suprem, que quedarà vacant el 27 d'octubre, data en què està previst que ja estigui dictada la sentència del judici de l'1-O Segons informa El Periódico , l'alt tribunal dona per fet que Marchena optarà a la reelecció i no preveu més candidats, tot i que no ho descarta del tot.La Comissió Permanent del CGPJ ha acordat publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), així com la de la plaça del jutge de la mateixa sala Luciano Varela, que també forma part del tribunal del procés i que es jubilarà quan es dicti sentència.

