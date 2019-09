Budó afirma que la Diada marca «un punt d'inflexió» per buscar «la unitat d'acció que demana la gent»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que la manifestació de la Diada marca "un abans i un després" i un "punt d'inflexió" per buscar la "unitat d'acció que demana la gent". Budó ha assegurat que el mateix president del Govern, Quim Torra, està "liderant" la recerca d'aquesta "unitat d'estratègia" del sobiranisme català per "fer front" a "la tardor que ens ve", marcada per la sentència del Tribunal Suprem. Segons la consellera, després de la manifestació cal "traçar el camí a seguir d'ara endavant".Meritxell Budó fa una lectura positiva de la participació a la Diada, tot i que les xifres reflecteixen un descens: "Quin país és capaç, durant més de vuit anys, de mobilitzar centenars de milers de persones de manera cívica i pacífica". Per això, sosté que ha estat un "èxit".

