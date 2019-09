El govern britànic preveu desordres i escassetat de medicaments i aliments si hi ha un Brexit dur

El govern britànic preveu que hi hagi desordres públics i "escassetat" de medicaments i aliments si el Regne Unit surt de la Unió Europea el 31 d'octubre sense un acord. Un informe intern de l'executiu de Boris Johnson, publicat a petició del parlament, assegura que un Brexit desordenat podria significar l'augment dels preus del menjar i el combustible afectant de manera "desproporcionada" als més pobres, així com "disrupcions" de fins a sis mesos en el subministrament de medicaments. El document, que diu plantejar "el pitjor escenari possible", destaca el risc de retards a la frontera amb camions esperant més de dos dies per creuar el canal de la Mànega.El text també apunta que algunes companyies deixarien de comerciar amb el Regne Unit, augmentaria el mercat negre i hi haurien dificultats amb l'assistència social si els britànics marxen de la UE de manera abrupta. Aquest document forma part de l'anomenada Operació Yellowhammer que prepara la sortida sense acord del Regne Unit.El primer ministre Boris Johnson és partidari de pactar el Brexit amb Brussel·les, però amenaça de marxar de la UE el 31 d'octubre sense un acord. Es nega així a demanar una tercera pròrroga del Brexit, tal com exigeix la recent llei del parlament britànic que també requereix l'aval de la cambra per abandonar el bloc sense un pacte. Boris Johnson no compta ara mateix amb una majoria parlamentària al parlament, suspès des de dimarts fins al 14 d'octubre, i que va rebutjar convocar eleccions anticipades.Des de finals d'agost els equips negociadors del Brexit s'han reunit almenys dos cops per setmana a la capital europea per intentar tancar un acord. El líder tory s'oposa al pla de contingència irlandès, creat per evitar una frontera dura a l'illa, que inclou l'Acord de Retirada pactat per la seva predecessora, Theresa May. Des de Brussel·les, però, recriminen a Johnson que no presenti propostes concretes per superar aquesta discrepància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor