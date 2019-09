Tornen les temperatures d'estiu

Després d'un inici de setembre marcat pel temps de tardor i els ruixats, arriben dies en què la temperatura tornarà a pujar. Els models meteorològics indiquen que demà, a partir de mig matí són probables ruixats dispersos en punts de la meitat sud i de la resta de la meitat oest, però també n'hi podria haver en altres punts del país. Seran febles en general i en alguns llocs moderats. Els núvols aniran a més amb el pas de les hores i la temperatura començarà a pujar lleugerament.De cara a dissabte, ens llevarem amb el sol com a protagonista en protagonista en bona part del país. A partir del migdia, la nuvolositat tornarà a augmentar de sud a nord per l'arribada de bandes de núvols mitjans, alhora que creixeran algunes nuvolades que deixaran el cel mig o localment molt ennuvolat. Diumenge els núvols ocuparan bona part del país i pot ploure al Pirineu, a les comarques de Ponent i al sud del territori.La temperatura continuarà pujant lleugerament tot i que en alguns punts del país l'augment serà moderat. En general, durant el cap de setmana se superaran els 30 graus a les comarques de l'interior, especialment a Ponent, i la setmana que ve serà previsiblement càlida. Tot i que no tindrem calorades com les que vam viure a l'agost, tot indica que la tardor encara no ha arribat del tot.

